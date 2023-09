Игроки сборной Марокко сдали кровь для пострадавших во время страшного землетрясения

В ночь с 8 на 9 сентября в марокканском Марракеше произошло страшное землетрясение магнитудой в 6.8 балла.

Футболисты местной национальной сборной не остались в стороне этой трагедии. Игроки "атласных львов" сдали кровь для пострадавших в результате стихийного бедствия.

Сограждан не бросили в беде и самые звездные представители коллектива Валида Реграги такие, как Нуссаир Мазрауи и Ашраф Хакими.

Отметим, что в результате землетрясения погибло не менее тысячи человек и сотни получили травмы.

🇲🇦 Noussair Mazraoui and the rest of Morocco players donating blood for those injured in the earthquake and who need blood urgently pic.twitter.com/tMgOSwup7o