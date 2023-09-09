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Игроки сборной Марокко сдали кровь для пострадавших во время страшного землетрясения

В Марракеше произошло стихийное бедствие.
Сегодня, 19:05
Марокко / Getty Images
Марокко / Getty Images

В ночь с 8 на 9 сентября в марокканском Марракеше произошло страшное землетрясение магнитудой в 6.8 балла.

Футболисты местной национальной сборной не остались в стороне этой трагедии. Игроки "атласных львов" сдали кровь для пострадавших в результате стихийного бедствия.

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Сограждан не бросили в беде и самые звездные представители коллектива Валида Реграги такие, как Нуссаир Мазрауи и Ашраф Хакими.

Отметим, что в результате землетрясения погибло не менее тысячи человек и сотни получили травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марокко

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