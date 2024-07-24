Месси лаконично отреагировал на скандал в матче олимпийской сборной Аргентины по футболу

Лионель в шоке, как и все остальные.

В рамках матча-открытия олимпийского футбольного турнира Марокко со скандалом победило Аргентину.

Легенда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси в своих соцсетях отреагировал на решение арбитра отменить спасительный для «альбиселесте» гол.

"Невероятно", - написал Месси в Instagram Storeis, добавив удивленный эмодзи.

Напомним, на нашем сайте есть расписание и результаты всех матчей олимпийского футбольного турнира.

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