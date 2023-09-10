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Защитник сборной Италии: Мы должны обыграть Украину

Федерико Димарко высказался о предстоящем поединке.
Сегодня, 16:12
Федерико Димарко / Getty Images
Федерико Димарко / Getty Images

В рамках квалификации к чемпионату Европы-2024 Италия сыграла вничью с Северной Македонией.

Защитник "Скуадры Адзурри" Федерико Димарко высказался о прошедшем матче и поделился ожиданиями от предстоящей игры против Украины.

"После нашего гола мы перестали играть. А когда ты перестаешь играть на таком уровне, то сопернику нужна лишь пара возможностей для того, чтобы потом ты все должен был начинать с самого начала.

Им нужен был стандарт для того, чтобы получить заработанный балл - они его получили. Теперь мы должны сыграть против Украины так, как должна играть настоящая Италия и взять максимум очков. Это важный матч для нашего будущего.

Если мы сыграем так, как в первом тайме, то все будет хорошо. Сегодня мы не должны были допускать тех ошибок, которые были во втором тайме. Мы должны обыграть Украину", - сказал футболист.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина италия Федерико Димарко

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