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Русин может дебютировать за Сандерленд в эти выходные

Украинец разобрался с документальными процесами.
Сегодня, 18:01
Назарий Русин / safc.com
Назарий Русин / safc.com

Украинский форвард Назарий Русин уже в эти выходные может дебютировать за Сандерленд.

Наставник "черных котов" Тони Моубрэй сообщил, что Русин доступен на ближайший матч, но есть вопрос в готовности футболиста.

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"Мы оценим его на тренировке и увидим, на каком уровне он находится. Он хороший парень и выглядит достаточно сообразительным. Другой вопрос, готов ли он", - сказал Моубрей.

Отметим, что дебют Назария за Сандерленд откладывался из-за того, что у футболиста был не завершен процесс получения рабочей визы.

На этих выходных коллектив украинца сыграет против Кардиффа. Матч пройдет завтра, 23 сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Назарий Русин

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