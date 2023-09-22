Русин может дебютировать за Сандерленд в эти выходные

Украинский форвард Назарий Русин уже в эти выходные может дебютировать за Сандерленд.

Наставник "черных котов" Тони Моубрэй сообщил, что Русин доступен на ближайший матч, но есть вопрос в готовности футболиста.

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"Мы оценим его на тренировке и увидим, на каком уровне он находится. Он хороший парень и выглядит достаточно сообразительным. Другой вопрос, готов ли он", - сказал Моубрей.

Отметим, что дебют Назария за Сандерленд откладывался из-за того, что у футболиста был не завершен процесс получения рабочей визы.

На этих выходных коллектив украинца сыграет против Кардиффа. Матч пройдет завтра, 23 сентября.

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