Ньюкасл выпустил заявление о лудомании одного из своих ключевых игроков
Пресс-служба Ньюкасла выпустила заявление касаемо скандала связанного с Сандро Тонали и его пристрастием к ставкам.
"Сороки" подтвердили, что итальянец сотрудничает со следствием и может рассчитывать на поддержку клуба.
"Ньюкасл может подтвердить, что Сандро Тонали находится под следствием итальянской прокуратуры и Итальянской федерации футбола (FIGC) в связи с незаконной букмекерской деятельностью.
Сандро полностью взаимодействует со следствием и продолжит сотрудничать со всеми соответствующими органами. Он и его семья и в дальнейшем будут получать полную поддержку от клуба.
В связи с этим продолжающимся процессом Сандро и Ньюкасл не могут предоставить дальнейшие комментарии в настоящее время", - говорится в заявлении.
Напомним, что вместе с Тонали в размещении ставок у нелегальных букмекеров подозревают Николо Дзаньоло и Николу Залевски. Николо Фаджоли уже вынесли приговор в виде дисквалификации на семь месяцев и обязания пройти курс лечения от лудомании.
Для Сандро наказание может быть сильнее, ведь он ставил на матчи Милана, когда играл за него, хотя лишь на те игры., в которых не принимал участие.
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