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Во всем виноват Тонали: Хавбек Ювентуса расссказал, кто "подсадил" его на нелегальные ставки

Итальянец сдал своего товарища.
Сегодня, 15:50
Николо Фаджоли / Getty Images
Николо Фаджоли / Getty Images

Полузащитник Ювентуса Николо Фаджоли рассказал, что решил заниматься нелегальными ставками по совету Сандро Тонали.

"Я смотрел, как Тонали играет на ставках. Спросил у него, что он делает.

Он сказал, что я тоже могу так делать. Сандро уверял, что это не оставит никаких следов, и заставил меня зарегистрировать счет. Свои первые ставки я сделал на теннис, а затем на футбол.

Я использовал и другие нелегальные платформы, но уже не помню всех названий, потому что они менялись каждый месяц".

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"Я начал делать ставки летом 2021 года. Никогда не задавался вопросом, легальна или нелегальна та или иная площадка. Разница была в том, что на нелегальных платформах я мог играть без предоплаты. Мне просто хотелось убить время.

В течение года я ставил в основном на теннис. С января 2022-го я находился в депрессии из-за накопленных долгов, а с сентября того же года начал ставить большие суммы на футбол, пытаясь прийти в себя", – сказал Фаджиоли в интервью Football Italia.

Напомним, в нелегальных ставках также обвиняется полузащитник Астон Виллы Николо Дзаньоло.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сандро Тонали Николо Фаджоли

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