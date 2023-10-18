Во всем виноват Тонали: Хавбек Ювентуса расссказал, кто "подсадил" его на нелегальные ставки
Полузащитник Ювентуса Николо Фаджоли рассказал, что решил заниматься нелегальными ставками по совету Сандро Тонали.
"Я смотрел, как Тонали играет на ставках. Спросил у него, что он делает.
Он сказал, что я тоже могу так делать. Сандро уверял, что это не оставит никаких следов, и заставил меня зарегистрировать счет. Свои первые ставки я сделал на теннис, а затем на футбол.
Я использовал и другие нелегальные платформы, но уже не помню всех названий, потому что они менялись каждый месяц".
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"Я начал делать ставки летом 2021 года. Никогда не задавался вопросом, легальна или нелегальна та или иная площадка. Разница была в том, что на нелегальных платформах я мог играть без предоплаты. Мне просто хотелось убить время.
В течение года я ставил в основном на теннис. С января 2022-го я находился в депрессии из-за накопленных долгов, а с сентября того же года начал ставить большие суммы на футбол, пытаясь прийти в себя", – сказал Фаджиоли в интервью Football Italia.
Напомним, в нелегальных ставках также обвиняется полузащитник Астон Виллы Николо Дзаньоло.
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