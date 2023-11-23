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Лидер Баварии высказался о своем будущем

Леон Горецка комфортно чувствует себя в клубе.
Сегодня, 18:46
Леон Горецка / Getty Images
Леон Горецка / Getty Images

Футболист мюнхенской Баварии Леон Горецка поделился мысялми о своем будущем.

По словам немца, он хочет и дальше вносить вклад в успех "красных".

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"Я всегда говорил, что чувствую себя комфортно в Баварии.

Я хочу внести свой вклад в то, чтобы мы играли успешно", - заявил Горецка в интервью Abendzeitung.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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