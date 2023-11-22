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Аутсайдер АПЛ позволит своему лидеру уйти в Баварию

Жоау Палинья сможет перебраться в стан "красных" за меньшую сумму, чем было обсуждено летом.
Сегодня, 19:25
Жоау Палинья / Getty Images
Жоау Палинья / Getty Images

Португальский хавбек Жоау Палинья, похоже, все же окажется в Баварии.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Фулхэм позволит Палинье зимой перебраться в стан "красных". Причем, футболиста отпустят меньше чем сумма в районе 52-56 млн фунтов, которую "дачники" хотели летом.

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Жоау мог оказаться в немецком гранде еще в начале этого сезона, но Бавария не смогла оформить трансфер до завершения трансферного окна.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, забив 2 гола.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария

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