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Скорость Мбаппе и празднование голубя: Ришарлисон собрал идеального футболиста

Бразилец отметил качества многих своих соотечественников.
Сегодня, 11:44
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Ришарлисон назвал своего идеального футболиста.

Бразильский форвард дал интервью ESPN, в котором его попросили объединить в одном идеальном футболисте черты лучших.

Ожидаемо, Ришарлисон выбрал лучших, но и не забыл многих своих партнеров по сборной Бразилии.

Идеальный игрок по версии Ришарлисона:

  • Скорость - Килиан Мбаппе
  • Сила - Адриано
  • Интеллект - Тони Кроос
  • Дриблинг - Неймар
  • Удар - Криштиану Роналду
  • Пас - Кевин де Брюйне
  • Лидерство - Тьяго Силва 
  • Празднование - Ришарлисон

Ранее также сообщалось, что итальянский клуб начал переговоры с Джорданом Хендерсоном.

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