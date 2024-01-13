Скорость Мбаппе и празднование голубя: Ришарлисон собрал идеального футболиста
Бразилец отметил качества многих своих соотечественников.
Ришарлисон назвал своего идеального футболиста.
Бразильский форвард дал интервью ESPN, в котором его попросили объединить в одном идеальном футболисте черты лучших.
Ожидаемо, Ришарлисон выбрал лучших, но и не забыл многих своих партнеров по сборной Бразилии.
Идеальный игрок по версии Ришарлисона:
- Скорость - Килиан Мбаппе
- Сила - Адриано
- Интеллект - Тони Кроос
- Дриблинг - Неймар
- Удар - Криштиану Роналду
- Пас - Кевин де Брюйне
- Лидерство - Тьяго Силва
- Празднование - Ришарлисон
Ранее также сообщалось, что итальянский клуб начал переговоры с Джорданом Хендерсоном.
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