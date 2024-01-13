Скорость Мбаппе и празднование голубя: Ришарлисон собрал идеального футболиста

Ришарлисон назвал своего идеального футболиста.

Бразильский форвард дал интервью ESPN, в котором его попросили объединить в одном идеальном футболисте черты лучших.

Ожидаемо, Ришарлисон выбрал лучших, но и не забыл многих своих партнеров по сборной Бразилии.

Идеальный игрок по версии Ришарлисона:

Скорость - Килиан Мбаппе

Сила - Адриано

Интеллект - Тони Кроос

Дриблинг - Неймар

Удар - Криштиану Роналду

Пас - Кевин де Брюйне

Лидерство - Тьяго Силва

Празднование - Ришарлисон

Ранее также сообщалось, что итальянский клуб начал переговоры с Джорданом Хендерсоном.

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