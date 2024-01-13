Итальянский клуб начал переговоры с экс-капитаном Ливерпуля
Ювентус пытается быстро подписать Хендерсона.
Ювентус начал переговоры с Джорданом Хендерсоном, пишет Джанлука Ди Марцио.
Ранее, напомним, английский хавбек дал понять европейским клубам, что не прочь покинуть Саудовскую Аравию.
Основным претендентом на экс-капитана Ливерпуля считался Аякс, но туринский клуб решил опередить нидерландцев.
Ювентус уже ведет переговоры с Хендерсон, скорее всего, речь идет об аренде. Хендерсон не против, но хотел бы заключить соглашение на 18 месяцев.
Ранее также сообщалось, что нападающий ПСЖ близок к переходу в Бундеслигу.
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