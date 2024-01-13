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Итальянский клуб начал переговоры с экс-капитаном Ливерпуля

Ювентус пытается быстро подписать Хендерсона.
Сегодня, 10:48
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Ювентус начал переговоры с Джорданом Хендерсоном, пишет Джанлука Ди Марцио.

Ранее, напомним, английский хавбек дал понять европейским клубам, что не прочь покинуть Саудовскую Аравию.

Основным претендентом на экс-капитана Ливерпуля считался Аякс, но туринский клуб решил опередить нидерландцев.

Ювентус уже ведет переговоры с Хендерсон, скорее всего, речь идет об аренде. Хендерсон не против, но хотел бы заключить соглашение на 18 месяцев.

Ранее также сообщалось, что нападающий ПСЖ близок к переходу в Бундеслигу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Джордан Хендерсон

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