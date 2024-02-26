Бразилия обновила собственный рекорд, став шестикратным чемпионом мира по пляжному футболу
В воскресенье, 25 февраля, в ОАЭ завершился чемпионат мира по пляжному футболу 2024 года.
В финальном поединке турнира сошлись сборные Бразилии и Италии. Победу в матче со счетом 6:4 и, соответственно, золотые медали завоевали южноамериканцы.
🇧🇷🎇— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 26, 2024
Six times #BeachSoccerWC champions!
🏆 2006
🏆 2007
🏆 2008
🏆 2009
🏆 2017
🏆 2024
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Примечательно, что и до этого чемпионата мира бразильцы были самой титулованной страной, ранее выиграв пять розыгрышей турнира под эгидой ФИФА, и девять - под эгидой Beach Soccer Worldwide.
Теперь же Бразилия обновила собственный рекорд, став шестикратным чемпионом мира.
Италия в свою очередь проиграла третий финал чемпионата мира из трех: ранее европейцы проиграли Португалии в 2019 году и Бразилии в 2008 году. По данному показателю итальянцы догнали Испанию, у которой также три проигранных финала чемпионата мира.
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