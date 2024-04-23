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Усэйн Болт: Хотел бы посоревноваться с Мбаппе в скорости

Легендарный ямаец уверен, что форвард может его превзойти.
Сегодня, 21:35
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Восьмикратный чемпион мира по легкой атлетике Усэйн Болт признался, что хотел бы посоревноваться с Килианом Мбаппе.

Это произошло на церемонии наград Laureus в Мадриде. Журналисты спросили спортсмена, кто бы из футболистов мог с ним сравниться.

"Я бы с удовольствием посоревновался с Килианом Мбаппе в моем расцвете сил, чтобы увидеть, насколько он будет близок ко мне.

Мне кажется, что однажды ему нужно будет просто пробежать 100 метров и дать мне посмотреть на время", - приводит слова Болта teamTALK.

Отметим, что в матче ЛЧ против Сосьедада Мбаппе набрал скорость, эквивалентную 10.9 секундам на 100 м. При этом рекорд Болта - 9.58 секунд.

Ранее также сообщалось, что ПСЖ нашел для Мбаппе еще одну замену .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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