Актер популярного сериала "The Boys" в восторге от сравнения его персонажа с Роналду

Энтони Старр хоть и не сильно понимает, в чем дело, но ему очень понравилось то, что он увидел.

В последние несколько дней Интернет-сообществом в социальных сетях форсится одно необычное, но довольно забавное сравнение.

Так, лидер сборной Португалии Криштиану Роналду внезапно для многих людей стал аналогом Хоумлендера, персонажа популярного сериала "The Boys".

Это произошло после неудачного выступления Роналду в матче против Словакии на чемпионате Европы-2024, где он неудачно исполнил штрафные удары, а также не смог реализовать пенальти в дополнительное время.

Сначала фанаты просто брали фрагменты из сериала, чтобы так или иначе пошутить над Криштиану.

Ronaldo justifying that freekick in the dressing room pic.twitter.com/j7G5XkuKIz — Tobes (@TikiTokaMate) July 1, 2024

Ronaldo when Bruno says “I should be taking them” pic.twitter.com/EfmfFzsa01 https://t.co/OWoR1zEiVB — Killua 🇩🇪🇪🇸 (@OBolarin11) July 1, 2024

Ronaldo seeing Diogo Costa saving every pen pic.twitter.com/ghRJBMRH6o — Tobes (@TikiTokaMate) July 1, 2024

Однако затем они пошли еще дальше: они взяли несколько кадров из жизни 39-летнего форварда и сопоставили их с кадрами из сериала.

Эти сравнения дошли и до Энтони Старра, исполнителя роли Хоумлендера. Новозеландскому актеру настолько понравился этот энтузиазм фанатов, что он запостил фотографии у себя в Instagram.

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Напомним, что Криштиану Роналду и его соотечественники продолжают свой путь ко второму в истории Португалии званию чемпиона Европы.

В рамках четвертьфинала Евро-2024 португальцы сыграют со сборной Франции. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей турнира, проходящего на футбольных полях Германии.

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