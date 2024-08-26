Роналду рассказал, чем займется после окончания карьеры

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду признался, что не намерен связывать всю жизнь с футболом.

Напомним, у 39-летнего португальца остался еще год по контракту с саудовским клубом, а что будет после - пока неизвестно.

Однако Роналду уже знает, что после окончания футбольной карьеры он займется чем-то другим.

"На данный момент я не думаю о том, чтобы стать тренером какой-либо команды. Не вижу своего будущего в этом.

Вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но только Бог знает, что ждет нас в будущем", - цитирует португальца A Bola.

Ранее также Роналду посетил большой киберспортивный турнир.

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