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Саа: Желаю Роналду забить 1100 голов, ведь он вдохновляет детей

Француз в восторге от своего бывшего партнера.
Сегодня, 16:55
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Луи Саа поздравил Криштиану Роналду с 900-м голом.

Француз заявил, что надеется, что португалец сможет забить еще больше, так как такие игроки, как он, вдохновляют миллионы людей по всему миру.

"Я желаю Криштиану всего наилучшего. Он вдохновение для любого ребенка. Нужно понять, что даже 300 голов за карьеру означают, что ты топ-бомбардир. Так что его 900 голов – это невероятно. У Мбаппе сейчас чуть меньше 350 голов, и это тоже невероятно.

Для Криштиану 900 голов значат очень много. Каждый раз, когда он забивает, он будто выигрывает чемпионат мира. Парень просто одержим идеей помочь команде. Что бы он ни стремился сделать, он сделает все возможное, чтобы этого достичь. Если он чувствует, что ему нужно поехать на чемпионат мира в 2026 году и выиграть его, то он попытается это сделать. А турнир уже не за горами.

Я желаю ему забить тысячу голов, или даже 1100. Потому что Криштиану заслуживает уважения. Любой, кто следит за этим видом спорта, должен желать, чтобы этот парень осуществил свои мечты. Потому что для детей, желающих стать спортсменами, он самый большой источник вдохновения, который только может быть", - сказал Саа в интервью Betfred.

Ранее также Чалханоглу прокомментировал свой возможный переход.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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