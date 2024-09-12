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Сорвался переезд Рамоса в Бразилию - игрок может отправиться в МЛС

Футболист впервые в карьере рискует уехать из Европы.
Сегодня, 12:15
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Серхио Рамос продолжает находиться в статусе свободного агента после того, как завершился его контракт с Севильей.

По информации Estadio Deportivo, окружение защитника, возглавляемое его братом Рене Рамосом, находилось в Бразилии и предлагало игрока нескольким клубам, включая Ботафого.

Однако переговоры с клубом прекратились из-за финансовых требований 38-летнего защитника.

Васко де Гама и Фламенго также отказались от переговоров с бывшей звездой Реала по аналогичным финансовым причинам.

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И хотя Коринтианс продолжает проявлять интерес, вероятность заключения сделки остается небольшой, поскольку зарплата Рамоса является камнем преткновения для бразильских клубов.

Теперь наиболее реальным направлением для Рамоса считается МЛС, где на игрока претендует Сан-Диего - клуб, который появится в лиге в 2025 году в рамках ее расширения.

Примечательно, что летом Сан-Диего уже связывался с защитником, но переговоры не увенчались успехом. Тем не менее, американцы по-прежнему рассматривают испанца в качестве значимого приобретения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Серхио Рамос

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