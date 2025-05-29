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Футбол

Защитник Интера: Многие игроки хотят реванша

Бенжамен Павар заявил, что команда готова к финалу.
29 мая, 14:30       Автор: Андрей Безуглый
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Защитник Интера Бенжамен Павар рассказал о настрое команды перед финалом Лиги чемпионов.

Напомним, "нерадзурри" сыграют против ПСЖ уже 31 мая.

Павар считает, что предыдущее поражение в финале лишь закалило команду, которая теперь готова дать бой ПСЖ.

ПСЖ - замечательная команда. Они демонстрируют стабильный футбол и имеют одного из лучших тренеров в мире. Но мы не будем наблюдать - мы будем играть.

Многие игроки хотят реванша после финала с Ман Сити. То поражение сделало их сильнее. Мы имеем шанс создать что-то особенное, возможно, в последний раз для кого-то в карьере

Онлайн трансляция матча ПСЖ - Интер будет доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

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