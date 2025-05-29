Защитник Интера: Многие игроки хотят реванша
Бенжамен Павар заявил, что команда готова к финалу.
Защитник Интера Бенжамен Павар рассказал о настрое команды перед финалом Лиги чемпионов.
Напомним, "нерадзурри" сыграют против ПСЖ уже 31 мая.
Павар считает, что предыдущее поражение в финале лишь закалило команду, которая теперь готова дать бой ПСЖ.
ПСЖ - замечательная команда. Они демонстрируют стабильный футбол и имеют одного из лучших тренеров в мире. Но мы не будем наблюдать - мы будем играть.
Многие игроки хотят реванша после финала с Ман Сити. То поражение сделало их сильнее. Мы имеем шанс создать что-то особенное, возможно, в последний раз для кого-то в карьере
Онлайн трансляция матча ПСЖ - Интер будет доступна на нашем сайте.
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