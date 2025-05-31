Ван Бастен разнес УЕФА за выступление Linkin Park перед финалом Лиги чемпионов
Трехкратный обладатель Золотого мяча не оценил развлекательную программу организатора.
Легенда итальянского Милана Марко ван Бастен отреагировал на миниконцерт группы Linkin Park перед стартовым свистком в финале главного еврокубка. Дважды победитель Кубка чемпионов подверг критике УЕФА за организацию выступления.
"Я думаю, это было по-настоящему ужасно. Сплошной кошмар.
Эти ребята готовятся к самому важному матчу своей жизни. Не говорю о музыкантах, но я считаю, что со стороны УЕФА действительно нелепо таким образом отвлекать этих игроков. Я думаю, что это полный идиотизм", – цитирует ван Бастена Voetbal International.
Кстати, защитник ПСЖ Ашраф Хакими установил нетипичное достижение финалов Лиги чемпионов.
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