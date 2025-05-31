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Футбол

Ван Бастен разнес УЕФА за выступление Linkin Park перед финалом Лиги чемпионов

Трехкратный обладатель Золотого мяча не оценил развлекательную программу организатора.
31 мая, 23:27       Автор: Антон Федорцив
Linkin Park / Getty Images
Linkin Park / Getty Images

Легенда итальянского Милана Марко ван Бастен отреагировал на миниконцерт группы Linkin Park перед стартовым свистком в финале главного еврокубка. Дважды победитель Кубка чемпионов подверг критике УЕФА за организацию выступления.

"Я думаю, это было по-настоящему ужасно. Сплошной кошмар.

Эти ребята готовятся к самому важному матчу своей жизни. Не говорю о музыкантах, но я считаю, что со стороны УЕФА действительно нелепо таким образом отвлекать этих игроков. Я думаю, что это полный идиотизм", – цитирует ван Бастена Voetbal International.

Кстати, защитник ПСЖ Ашраф Хакими установил нетипичное достижение финалов Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Марко ван Бастен Linkin Park

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