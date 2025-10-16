Бенфика изменила план подготовки к матчу Лиги чемпионов

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью принял решение не проводить открытую тренировку накануне матча с Ньюкаслом.

Причина такого решения неизвестна. Однако в прошлом матче португальской команды против Челси Бенфика провела открытую тренировку на Стэмфорд Бридж, после чего проиграла со счётом 1:0.

Отмечается, что Бенфика проведёт тренировку в Лиссабоне перед вылетом, и эта сессия будет открытой для прессы.

Напомним, что матч против Ньюкасла в рамках Лиги чемпионов состоится 21 октября и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

