Куртуа получил повреждение перед Ювентусом в Лиге чемпионов

Появился шанс на дебют в сезоне Андрея Лунина.
Сегодня, 15:00       Автор: Антон Федорцив
Тибо Куртуа и Андрей Лунин / Getty Images
Мадридский Реал не ушел от потерь перед 3-м туром основного раунда Лиги чемпионов. Голкипер Тибо Куртуа оказался под риском пропустить противостояние с туринским Ювентусом, сообщает AS.

Накануне бельгиец отыграл 90 минут против Хетафе. Однако, Куртуа ценой повреждения колена совершил сэйв на последней минуте. Теперь тренерский штаб "сливочных" может поберечь его перед Эль Класико в воскресенье, 26 октября.

Скорее всего, на матч против Юве выйдет дублер Куртуа Андрей Лунин. Украинец в этом сезоне еще не выходил на поле. В минувшей кампании он провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей.

Тем временем экс-хавбек Реала Ройстон Дренте попал в больницу с инсультом.

