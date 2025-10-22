ПСЖ обыграл Байер и повторил рекорд 1994 года
Победная серия ПСЖ в ЛЧ.
В своём последнем матче в Лиге чемпионов ПСЖ выиграл Байер со счётом 7:2, тем самым повторив достижение 1994 года.
Победа над немецкой командой в рамках Лиги чемпионов стала шестой подряд для ПСЖ. В последний раз команда достигала такой серии в 1994 году. Если ПСЖ выиграет следующую игру в Лиге чемпионов, будет установлен новый рекорд.
PSG have won SIX Champions League games in a row for the first time since 1994 🔥 pic.twitter.com/eu6YQ0ehp5— LiveScore (@livescore) October 21, 2025
Победная серия ПСЖ в Лиге чемпионов:
- Байер – ПСЖ – 2:7
- Барселона – ПСЖ – 1:2
- ПСЖ – Аталанта – 4:0
- ПСЖ – Интер – 5:0
- ПСЖ – Арсенал – 2:1
- Арсенал – ПСЖ – 0:1
Напомним, что в следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против мюнхенской Баварии. Матч состоится 4 ноября.
