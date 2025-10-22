iSport.ua
ПСЖ обыграл Байер и повторил рекорд 1994 года

Победная серия ПСЖ в ЛЧ.
Сегодня, 11:09       Автор: Валентина Чорноштан
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В своём последнем матче в Лиге чемпионов ПСЖ выиграл Байер со счётом 7:2, тем самым повторив достижение 1994 года.

Победа над немецкой командой в рамках Лиги чемпионов стала шестой подряд для ПСЖ. В последний раз команда достигала такой серии в 1994 году. Если ПСЖ выиграет следующую игру в Лиге чемпионов, будет установлен новый рекорд.

Победная серия ПСЖ в Лиге чемпионов:

  • Байер – ПСЖ – 2:7
  • Барселона – ПСЖ – 1:2
  • ПСЖ – Аталанта – 4:0
  • ПСЖ – Интер – 5:0
  • ПСЖ – Арсенал – 2:1
  • Арсенал – ПСЖ – 0:1

Напомним, что в следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против мюнхенской Баварии. Матч состоится 4 ноября.

Напомним, что в следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против мюнхенской Баварии. Матч состоится 4 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

