ПСЖ обыграл Байер и повторил рекорд 1994 года

В своём последнем матче в Лиге чемпионов ПСЖ выиграл Байер со счётом 7:2, тем самым повторив достижение 1994 года.

Победа над немецкой командой в рамках Лиги чемпионов стала шестой подряд для ПСЖ. В последний раз команда достигала такой серии в 1994 году. Если ПСЖ выиграет следующую игру в Лиге чемпионов, будет установлен новый рекорд.

PSG have won SIX Champions League games in a row for the first time since 1994 🔥 pic.twitter.com/eu6YQ0ehp5 — LiveScore (@livescore) October 21, 2025

Победная серия ПСЖ в Лиге чемпионов:

Байер – ПСЖ – 2:7

Барселона – ПСЖ – 1:2

ПСЖ – Аталанта – 4:0

ПСЖ – Интер – 5:0

ПСЖ – Арсенал – 2:1

Арсенал – ПСЖ – 0:1

Напомним, что в следующем туре Лиги чемпионов ПСЖ сыграет против мюнхенской Баварии. Матч состоится 4 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!