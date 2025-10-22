Главный тренер Реала оценил угрозу от Ювентуса перед очной встречей

В среду, 22 октября, пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов: Реал сыграет против Ювентуса.

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо поделился мыслями на пресс-конференции о том, чего ожидать от соперников.

"Независимо от последних результатов, мы очень внимательно готовимся к предстоящему поединку. Любая итальянская команда, даже если переживает трудный период, может быть вдвойне опасна.

Тактически это очень сильный соперник. Они часто меняют позиции, используют ротацию центральных защитников и активно играют на флангах. Если ты не умеешь действовать без мяча, они быстро находят свободного игрока и способны вывести тебя из равновесия.

Нам нужно сыграть очень качественно — придавать мячу скорость, искать контратаки и играть вертикально. Мы должны четко понимать, куда хотим направить игру", — отметил Алонсо.

Ранее боссы Реала заинтересовались покупкой защитника из АПЛ.

