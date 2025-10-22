iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Главный тренер Реала оценил угрозу от Ювентуса перед очной встречей

Оценил угрозу от Ювентуса.
Сегодня, 14:06       Автор: Валентина Чорноштан
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

В среду, 22 октября, пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов: Реал сыграет против Ювентуса.

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо поделился мыслями на пресс-конференции о том, чего ожидать от соперников.

"Независимо от последних результатов, мы очень внимательно готовимся к предстоящему поединку. Любая итальянская команда, даже если переживает трудный период, может быть вдвойне опасна.

Тактически это очень сильный соперник. Они часто меняют позиции, используют ротацию центральных защитников и активно играют на флангах. Если ты не умеешь действовать без мяча, они быстро находят свободного игрока и способны вывести тебя из равновесия.

Нам нужно сыграть очень качественно — придавать мячу скорость, искать контратаки и играть вертикально. Мы должны четко понимать, куда хотим направить игру", — отметил Алонсо.

Ранее боссы Реала заинтересовались покупкой защитника из АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Реал Мадрид

Статьи по теме

Куртуа получил повреждение перед Ювентусом в Лиге чемпионов Куртуа получил повреждение перед Ювентусом в Лиге чемпионов
Хетафе вдевятером все же не сумел сдержать Реал Хетафе вдевятером все же не сумел сдержать Реал
Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал Модрич готовится к возвращению в мадридский Реал
Немецкий полузащитник Ливерпуля интересен мадридскому Реалу Немецкий полузащитник Ливерпуля интересен мадридскому Реалу

Видео

Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео
Удаление Забарного и девять голов: ПСЖ в безумном матче разбил Байер - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Бокс15:20
Менеджер Дюбуа назвал его потенциального соперника
Европа14:48
RFEF оставила в силе дисквалификацию главного тренера Барселоны
НБА14:27
Дончич получил лёгкую травму после первого матча сезона
Лига Чемпионов14:06
Главный тренер Реала оценил угрозу от Ювентуса перед очной встречей
ММА13:45
Украинка Анна Гиря признана спортсменкой года по версии IMMAF
Лига Чемпионов13:33
Провал Наполи в матче Лиги чемпионов с ПСВ стал антирекордным
Формула 113:14
Алонсо поддержал Ферстаппена в борьбе за пятый титул
Европа12:58
Ла Лига отменила проведение матча Вильярреал - Барселона за пределами Испании
Европа12:45
Реал нацелился на защитника Кристал Пэлас
Теннис12:21
Олейникова разгромила соперницу и вышла во второй круг турнира во Флорианополисе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK