Манчестер Сити резервным составом уступил Байеру

Во вторник, 25 ноября, Байер отправился в гости к Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов.

Пеп Гвардиола, очевидно, недооценил немецкий клуб, выпустив резервный состав.

Команда довольно активно обменивались моментами, но первым повезло все же гостям. У Гримальдо получился идеальный удар, которым он открыл счет, а "горожане" так и не смогли отыграться до конца тайма.

Во втором тайме гости стали играть осторожней, стараясь сохранить результат. Тем более, что уже на 54-й минуте Шик удвоил преимущество "фармацевтов".

Вышедшие на замену Шерки, Холанд и другие уже попросту не успели спасти мяч, подарив очки Байеру.

Манчестер Сити - Байер 0:2

Голы: Гримальдо, 23, Шик, 54

Манчестер Сити: Траффорд — Хусанов (Шерки, 65), Стоунз, Аке, Аит-Нури (О'Райли, 46) — Рейндерс, Нико Гонсалес, Льюис (Фоден, 46) — Бобб (Доку, 46), Мармуш (Голанд, 65), Савио.

Байер: Флеккен — Кванса, Баде, Белосян — Поку, Артур, Маза, Гримальдо — Тильман, Кофане (Телла, 83) — Шик.

