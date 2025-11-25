iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити резервным составом уступил Байеру

Немецкий клуб с радостью приянл подаренные очки.
25 ноября, 23:53       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Сити - Байер / Getty Images
Манчестер Сити - Байер / Getty Images

Во вторник, 25 ноября, Байер отправился в гости к Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов.

Пеп Гвардиола, очевидно, недооценил немецкий клуб, выпустив резервный состав.

Команда довольно активно обменивались моментами, но первым повезло все же гостям. У Гримальдо получился идеальный удар, которым он открыл счет, а "горожане" так и не смогли отыграться до конца тайма.

Во втором тайме гости стали играть осторожней, стараясь сохранить результат. Тем более, что уже на 54-й минуте Шик удвоил преимущество "фармацевтов".

Вышедшие на замену Шерки, Холанд и другие уже попросту не успели спасти мяч, подарив очки Байеру.

Манчестер Сити - Байер 0:2
Голы: Гримальдо, 23, Шик, 54

Манчестер Сити: Траффорд — Хусанов (Шерки, 65), Стоунз, Аке, Аит-Нури (О'Райли, 46) — Рейндерс, Нико Гонсалес, Льюис (Фоден, 46) — Бобб (Доку, 46), Мармуш (Голанд, 65), Савио.

Байер: Флеккен — Кванса, Баде, Белосян — Поку, Артур, Маза, Гримальдо — Тильман, Кофане (Телла, 83) — Шик.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Байер Леверкузен

Статьи по теме

Ключевой полузащитник Манчестер Сити близок к возвращению на поле Ключевой полузащитник Манчестер Сити близок к возвращению на поле
Исторический дубль приносит Ньюкаслу победу над Сити Исторический дубль приносит Ньюкаслу победу над Сити
Ньюкасл одолел Манчестер Сити Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Легенда Шахтера официально завершил карьеру Легенда Шахтера официально завершил карьеру

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK