Брюгге уверенно переиграл Кайрат

"Черно-синие" завладели инициативой в дебюте. С первых минут гости начали грузить штрафную чемпиона Казахстана навесами и прострелами. Первый действительно острый момент произошел на 18-й минуте, когда Диахон попал в штангу.

Кайрат ответил упущенной возможностью Мартыновича, который не попал в незащищенные ворота. За такую ​​расточительность Брюгге наказал хозяев на 32-й минуте. Это Станкович в атаке вторым темпом в касание отправил мяч в сетку.

Довольно быстро бельгийский гранд удвоил преимущество. Брюгге удалась образцовая композиция. Саббе с правого полуфланга подал на угол вратарского, где Сейс сбросил на Ванакена – капитан пробил прямо в угол.

Во втором тайме брюггинцы продолжили атаковать. До поры до времени опасность обходила Кайрат. Но на финальном отрезке алматинцы пропустили еще дважды. Сначала Верман замкнул прострел Диахона, а затем Мехеле головой завершил стандарт.

В добавленное арбитром время Садыбеков только размочил счет. С победой в активе Брюгге поднялся на предпоследнее проходное место в турнирной таблице. Закрывать основной этап "черно-синие" будут против французского Марселя.

Статистика матча Кайрат – Брюгге 7-го тура Лиги чемпионов

Кайрат – Брюгге – 1:4

Голы: Садыбеков, 90+2 – Станкович, 32, Ванакен, 38, Верман, 74, Мехеле, 84

Ожидаемые голы (xG): 0.25 - 2.23

Владение мячом: 47 % - 53 %

Удары: 8 - 17

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 1 - 3

Фолы: 9 - 12

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!