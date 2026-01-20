iSport.ua
Гвардиола объяснил фиаско Манчестер Сити

Наставник "горожан" отреагировал на неудачу.
Вчера, 23:13       Автор: Антон Федорцив
Манчестер Сити потерпел поражение от норвежского Буде/Глимт в 7-м туре Лиги чемпионов. Главный тренер английского гранда Хосеп Гвардиола прокомментировал результат поединка, сообщает City Xtra.

"Мне известно, насколько хороша команда Буде/Глимт, я не недооценивал ее. Их полуфинал Лиги Европы в прошлом сезоне еще до сих пор в памяти, а нас постигли травмы важных игроков. К тому же наша команда играла вдесятером против 11-ти.

Нам нужно сменить динамику в следующих матчах с Вулверхэмптоном и Галатасараем. Мы были вялыми во встрече с Манчестер Юнайтед, но не сегодня. У нас нет Савиньо, Жереми, наших вингеров. На других позициях нам также не хватает футболистов, способных обеспечить нам большую стабильность", – заявил специалист.

В 2026 году Манчестер Сити одержал всего 2 победы в семи поединках во всех турнирах. Оба победы "горожане" оформили в кубковых турнирах. В чемпионате же Англии подопечные Гвардиолы имеют 3 ничьих с поражением от МЮ.

К слову, бельгийский Брюгге уверенно одолел Кайрат в казахском Алматы.

