Барселона подала официальное жалобу в УЕФА после вылета из Лиги чемпионов.

Каталонцы утверждают, что судейство в матче с Атлетико было не на должном уровне.

Ошибки арбитра и невмешательство VAR сильно повлияли на ход матча и привели к серьзным репутационным и финансовым потерям клуба.

Также Барселона предложила свою помощь организации в совершенствовании системы судейства.

Ранее также сообщалось, что президент Реала раскритиковал своих игроков после вылета из Лиги чемпионов.

