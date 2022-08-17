Луческу: У Бенфики больше возможностей, чем у Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча с Бенфикой в рамках отборочного раунда Лиги чемпионов.

По словам румынского специалиста, сейчас нельзя сравнивать португальский и украинский клубы.

"Роман Яремчук – форвард очень хорошего уровня. Думаю, это важный игрок как для Бенфики, так и для сборной Украины. Нельзя сравнивать эти матчи и нашу ситуацию. У Бенфики отличная инфраструктура, они имеют возможность и финансы, чтобы приглашать футболистов высокого уровня. Нам придется сражаться в поединках с ними. Сейчас у Динамо нет возможности совершать трансферы, мы не играем дома. Команда тренируется на одном поле с детьми, футболисты живут в отеле без своих семей".

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Наставник Динамо отметил важность выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

"Несмотря на эти сложности, Динамо добилось очень хороших результатов в противостояниях с Фенербахче и Штурмом. И мы надеемся продолжить выступление в групповом этапе Лиги чемпионов. Это важно для Украины, и игроки это чувствуют. На наших матчах собирается много украинских болельщиков, матерей с детьми. Они хотят почувствовать единство, находясь вдали от Украины в статусе вынужденных беженцев. Мы ответственны перед ними и постараемся подарить им положительные эмоции".

Луческу верит, что у Динамо есть шанс пройти дальше, несмотря на конкуренцию со стороны Бенфики.

"Бенфика – прекрасная команда. Как я уже сказал, летом их усилили фантастические молодые игроки Флорентину и Нерес. Качество состава значительно возросло, португальцы демонстрируют очень зрелищный футбол. У Бенфики больше возможностей, чем на данный момент у Динамо. Однако в футболе возможно все".

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Наставник киевской команды также отметил то, что Гармаш и Сидорчук не сыграют.

"Очень жаль, что мы потеряли Сидорчука и Гармаша по дисциплинарным причинам. Это самые опытные игроки нашей команды. Но мы постараемся компенсировать их отсутствие другими исполнителями. Ожидаю очень сложного поединка. Однако мы к этому готовы", - приводит слова Луческу.

Напомним, матч Динамо - Бенфика состоится сегодня, 17 августа. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.