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Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над Ювентусом

Парижане стартовали в еврокубках с непростого триумфа над туринцами.
Вчера, 23:52
ПСЖ - Ювентус / Getty Images
ПСЖ - Ювентус / Getty Images
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Во вторник, 6 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ принимал Ювентус.

Уже на первых минутах минутах матча хозяевам удалось выйти вперед. Забитым голом отметился форвард парижан Килиан Мбаппе.

В середине первого тайма французу удалось оформить дубль. Хакими отдал точный пас в штрафную площадь соперника на нападающего ПСЖ, которым Мбаппе удачно воспользовался, подарив своей команде весомое преимущество.

Во второй половине встречи гости "проснулись" и стали активно атаковать ворота Доннаруммы. Вышедший на замену Маккенни сумел сократить отставания и возобновив интригу в матче.

В оставшееся время обе команды имели немало моментов, чтобы отметиться голом, однако матч так и завершился победой парижан со счетом 2:1.

ПСЖ - Ювентус 2:1

Голы: Мбаппе, 5, 22 - Маккенни, 53

ПСЖ: Доннарумма - Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш - Верратти (Саншеш, 87), Витинья (Данилу Перейра, 78) - Месси (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.

Ювентус: Перин - Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 74) - Костич, Паредес, Рабьо (Кин, 87), Миретти (Маккенни, 46) - Милик (Локателли, 68), Влахович.

Предупреждения: Бремер, Рамос, Миретти, Верратти, Данило.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов ювентус ПСЖ
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