Левандовски перед стартом в Лиге чемпионов, потренировал дочек в другом виде спорта
Польский форвард с пользой проводит свой досуг.
Форвард Барселоны Роберт Левандовски уже сегодня, 7 сентября, может дебютировать в Лиге чемпионов за свою новую команду в матче против Виктории из Плзени.
Накануне матча у польского футболиста очень насыщенно проходит личная жизнь. Роберт похвастался на видео, что вчера вместе со своими дочерьми Кларой и Лаурой играл в боулинг.
Кроме того, сегодня, у Левандовски будет веская причина для того, чтобы забить гол - его супруге Анне исполняется 34 года.
Поединок Барселона - Виктория Плзень состоится на Камп Ноу и стартует в 22:00 по киевскому времени.