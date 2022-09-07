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Левандовски перед стартом в Лиге чемпионов, потренировал дочек в другом виде спорта

Польский форвард с пользой проводит свой досуг.
Сегодня, 15:37
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images
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Форвард Барселоны Роберт Левандовски уже сегодня, 7 сентября, может дебютировать в Лиге чемпионов за свою новую команду в матче против Виктории из Плзени.

Накануне матча у польского футболиста очень насыщенно проходит личная жизнь. Роберт похвастался на видео, что вчера вместе со своими дочерьми Кларой и Лаурой играл в боулинг.

Кроме того, сегодня, у Левандовски будет веская причина для того, чтобы забить гол - его супруге Анне исполняется 34 года. 

Поединок Барселона - Виктория Плзень состоится на Камп Ноу и стартует в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски
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