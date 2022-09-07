Левандовски перед стартом в Лиге чемпионов, потренировал дочек в другом виде спорта

Форвард Барселоны Роберт Левандовски уже сегодня, 7 сентября, может дебютировать в Лиге чемпионов за свою новую команду в матче против Виктории из Плзени.

Накануне матча у польского футболиста очень насыщенно проходит личная жизнь. Роберт похвастался на видео, что вчера вместе со своими дочерьми Кларой и Лаурой играл в боулинг.

Кроме того, сегодня, у Левандовски будет веская причина для того, чтобы забить гол - его супруге Анне исполняется 34 года.

Поединок Барселона - Виктория Плзень состоится на Камп Ноу и стартует в 22:00 по киевскому времени.