Спортинг - Тоттенхэм 2:0 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Во вторник, 13 сентября, Спортинг во втором туре группового раунда Лиги чемпионов принимал на своем поле Тоттенхэм.

Португальская команда справилась с фаворитом противостояния, вырвав победу со счетом 2:0 на последних минутах поединка.

Лондонцы могли открыть счет во встрече в конце первого тайма, но гол Ришарлисона был отменен из-за офсайда. Хозяева поля смогли поразить ворота соперника на 90-й минуте усилиями Паулинью, а в компенсированное время Артур Гомеш закрепил преимущество лиссабонцев.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Спортинг - Тоттенхэм:

Спортинг - Тоттенхэм 2:0

Голы: Паулинью, 90, Артур Гомеш, 90+3

Спортинг Л: Адан - Порро, Коатес, Матеус Рейс, Инасиу - Нуну Сантуш, Угарте, Морита (Александропулос, 71) - Педру Гонсалвеш, Эдвардс (Гомеш, 90+2), Тринкау (Паулинью, 76).

Тоттенхем: Льорис - Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Перишич - Хейбьерг, Бентанкур - Сон Хин Мин (Кулусевски, 72), Кейн, Ришарлисон.

Источник: MEGOGO