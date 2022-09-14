Шахтер назвал стартовый состав на матч с Селтиком
Донецкий клуб в 19:45 по Киеву будет противостоять чемпиону Шотландии.
В среду, 14 сентября, стартует матч 2-го тура Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком. Наставник украинской команды Игор Йовичевич назвал стартовый состав.
Шахтер: Трубин, Конопля, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков
В запасе: Пятов, Шевченко, Кривцов, Михайличенко, Козик, Джурасек, Очеретько, Топалов, Крыськив, Петряк, Сикан, Траоре
Селтик: Харт, Юранович, Йенц, Картер-Викерс, Тейлор, Макгрегор, О'Райли, Хатате, Жота, Хаксабанович, Фурунаши
Напомним, матч начнется в 19:45 по Киеву.
На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Селтик.