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Шахтер назвал стартовый состав на матч с Селтиком

Донецкий клуб в 19:45 по Киеву будет противостоять чемпиону Шотландии.
Сегодня, 19:08
ФК Шахтер / Getty Images
ФК Шахтер / Getty Images
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В среду, 14 сентября, стартует матч 2-го тура Лиги чемпионов между Шахтером и Селтиком. Наставник украинской команды Игор Йовичевич назвал стартовый состав.

Шахтер: Трубин, Конопля, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков

В запасе: Пятов, Шевченко, Кривцов, Михайличенко, Козик, Джурасек, Очеретько, Топалов, Крыськив, Петряк, Сикан, Траоре

Селтик: Харт, Юранович, Йенц, Картер-Викерс, Тейлор, Макгрегор, О'Райли, Хатате, Жота, Хаксабанович, Фурунаши

Напомним, матч начнется в 19:45 по Киеву.

На ISPORT также будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Шахтер - Селтик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов селтик ФК Шахтер
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