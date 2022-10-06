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Анчелотти в матче с Шахтером может побить рекорд Фергюсона

Главный тренер Реала вскоре может установить новый рекорд Лиги чемпионов.
Сегодня, 16:18
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images
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Поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между мадридским Реалом и донецким Шахтером стал рекордным для итальянского наставника "сливочных".

Победа испанского клуба стала 102-й в рамках Лиги чемпионов для Анчелотти в качестве главного тренера всех команд.

Таким образом, итальянский специалист сравнялся по этому показателю с легендарным сэром Алексом Фергюсоном, у которого также 102 победы в Лиге чемпионов.

Уже на следующей неделе во втором матче против Шахтера Анчелотти может стать единоличным лидером данного рейтинга. Отметим, что у Пепа Гвардиолы 96 побед в ЛЧ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Реал Мадрид
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