Анчелотти: У нас есть возможность выйти в плей-офф, поэтому мы хотим решить этот вопрос

Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился мыслями по поводу предстоящей встречи с Шахтером на групповом этапе Лиги чемпионов.

"Игроки должны хорошо восстановиться, мы оценим их усталость. Я выставлю правильный состав, чтобы победить. У нас есть возможность выйти в плей-офф, поэтому мы хотим решить этот вопрос. Это важно.

Выход из группы - первая цель сезона. Чем раньше, тем лучше. Это даст вам больше энергии для внутренних соревнований. Но вы должны помнить, что Реал в Лиге чемпионов не может думать о том, чтобы не играть всерьез. Если нам удастся выйти из группы во вторник, следующие два матча мы также будем играть на победу.

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Винисиус - один из игроков, которых я должен оценить. Он сыграл все последние игры. Бензема в порядке, и он выйдет со старта, как Кроос и Менди. Они отдохнули, свежие и собираются играть. Азар может как сыграть, так и пропустить матч, это я оценю с тренерским штабом.

Куртуа уже намного лучше, и мы говорили с ним перед отъездом из Мадрида. Он собирается начать тренироваться в четверг, чтобы быть готовым к воскресенью.

Я разговаривал с Йовичевичем в первом матче. Они работают с большими трудностями. Мы солидарны с Шахтером и очень уважаем их. Желание играть, несмотря на такие трудности, очень много значит для них. Игроки хотят создать хороший имидж украинской команде и людям, которые страдают", - приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

Напомним, что матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Реал состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.