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Анчелотти: У Лунина есть качества отличного вратаря

Тренер Реала оценил украинского голкипера своей команды.
Сегодня, 00:58
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images
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Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался об Андрее Лунине в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

Украинский голкипер должен будет занять место в воротах мадридцев в поединке с "горняками" из-за травмы основного вратаря Тибо Куртуа.

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"Я разговариваю с ним. У него все хорошо. Он молод и обладает хорошими качествами. Эти матчи помогают ему набраться опыта и знаний, чего ему сейчас не хватает. У него есть качества отличного вратаря.

Он довольно застенчивый. Он не из тех, кто слишком много говорит. Это нормально, ведь все, что происходит, влияет на него. Это влияет на всех. Мы можем только поддерживать его и, если ему что-то нужно, мы всегда рядом, чтобы помочь", - приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

Напомним, что матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Реал состоится во вторник, 11 октября, в Варшаве. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов шахтер Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин
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