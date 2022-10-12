Наполи - Аякс 4:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

В Неаполе в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов сошлись Наполи и Аякс. Победу в результативной игре подержали неаполитанцы со счетом 4:2.

В первом тайме хозяева поля дважды отличились в воротах соперника, голы на счету Лосано и Распадори. После перерыва зрители увидели вдвое больше голов. На точные удары Классена и Бергвейна команда Лучано Спаллетти ответила взятием ворот в исполнении Кварацхелии и Осимхена.

Обзор матча:

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Наполи - Аякс 4:2

Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен.), Осимхен, 90 - Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Жуан Жезус, Оливейра - Ангисса (Ндомбеле, 49), Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 89) - Лосано (Политано, 77), Распадори (Осимхен, 50), Кварацхелия (Эльмас, 77).

Аякс: Пасвер - Санчес (Баас, 65), Тимбер, Блинд, Бесси - Классен, Альварес, Тейлор (Гриллич, 64) - Бергейс (Консейсау, 84), Кудус (Бробби, 65), Бергвейн (Окампос, 84).

Предупреждения: Жуан Жезус, Осимхен, Политано - Тейлор, Санчес, Альварес, Тимбер, Бесси, Бергвейн.

Источник: MEGOGO