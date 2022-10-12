iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наполи - Аякс 4:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов победного поединка итальянского коллектива.
Сегодня, 22:45
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images
0 0 0

В Неаполе в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов сошлись Наполи и Аякс. Победу в результативной игре подержали неаполитанцы со счетом 4:2.

В первом тайме хозяева поля дважды отличились в воротах соперника, голы на счету Лосано и Распадори. После перерыва зрители увидели вдвое больше голов. На точные удары Классена и Бергвейна команда Лучано Спаллетти ответила взятием ворот в исполнении Кварацхелии и Осимхена.

Обзор матча:

Читай также: Брюгге без Яремчука и Соболя впервые потерял очки в Лиге чемпионов, но гарантировал себе место в плей-офф

Наполи - Аякс 4:2
Голы: Лосано, 4, Распадори, 16, Кварацхелия, 62 (пен.), Осимхен, 90 - Классен, 49, Бергвейн, 83 (пен.).

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Жуан Жезус, Оливейра - Ангисса (Ндомбеле, 49), Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 89) - Лосано (Политано, 77), Распадори (Осимхен, 50), Кварацхелия (Эльмас, 77).

Аякс: Пасвер - Санчес (Баас, 65), Тимбер, Блинд, Бесси - Классен, Альварес, Тейлор (Гриллич, 64) - Бергейс (Консейсау, 84), Кудус (Бробби, 65), Бергвейн (Окампос, 84).

Предупреждения: Жуан Жезус, Осимхен, Политано - Тейлор, Санчес, Альварес, Тимбер, Бесси, Бергвейн.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Лига чемпионов наполи аякс
0 0 0

Статьи по теме

Холанд рассказал об особенной диете на 6 000 калорий, которая позволяет ему быть голевой машиной Холанд рассказал об особенной диете на 6 000 калорий, которая позволяет ему быть голевой машиной
Луческу: Травмы и отсутствие нужных трансферов - причины неудачи в Лиге Европы Луческу: Травмы и отсутствие нужных трансферов - причины неудачи в Лиге Европы
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
"Очень техничный": Ломаченко оценил своего следующего соперника "Очень техничный": Ломаченко оценил своего следующего соперника
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Аякс 4:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Наполи - Аякс 4:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Бокс23:28
"Очень техничный": Ломаченко оценил своего следующего соперника
Европа23:21
Холанд рассказал об особенной диете на 6 000 калорий, которая позволяет ему быть голевой машиной
Лига Европы22:57
Забарный: Мы хорошо выглядели в Лиге Европы, просто чего-то не хватало
Лига Чемпионов22:45
Наполи - Аякс 4:2 Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лига Европы22:27
Луческу: Травмы и отсутствие нужных трансферов - причины неудачи в Лиге Европы
Лига Чемпионов22:00
Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов21:55
Брюгге без Яремчука и Соболя впервые потерял очки в Лиге чемпионов, но гарантировал себе место в плей-офф
Лига Чемпионов21:46
Наполи обыграл Аякс, забронировав себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов
Еврокубки21:20
Прометей с победы стартовал в Еврокубке
Украина20:49
Бойко будет прооперирован после повреждения крестообразной связки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK