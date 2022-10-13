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Индзаги: В Испании Интер надолго запомнят

Итальянский специалист прокомментировал результат в столице Каталонии.
Сегодня, 19:50
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images
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Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал ничью в матче с Барселоной (3:3) в рамках Лиги чемпионов.

"Мы сыграли в открытый футбол. Накануне игры я думал о том, чтобы пожертвовать одним из двух форвардов, но пришел к выводу, что это был бы неверный сигнал команде. Джеко и Лаутаро здорово себя проявили, а мы в целом сыграли лучше, чем на Сан-Сиро. Мы сдерживали соперника всей командой, действовали агрессивно.

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Я знаю, какой путь прошел, понимаю, какую работу проделал. В Испании это оценят. Здесь Интер запомнят надолго.

Теперь нам осталось сделать последний шаг. Но сперва нам предстоят матчи чемпионата", – сказал Индзаги в интервью сайту УЕФА.

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