С Трубиным, Бондарем и Траоре: Шахтер назвал стартовый состав на матч с Селтиком

Команды объявили список игроков, которые выйдут на поле с первых минут.

Во вторник, 25 октября, Шахтер в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против Селтика. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главные тренеры обеих команд уже назвали свои стартовые составы на игру.

Селтик: Харт, Юранович, Картер-Викерс, Йенс, Тейлор, О’Райли, Хататэ, Абада, Хакшабанович, Якумакис, Фурухаси

Запасные: Бейн, Зигрист, Муй, Тернбулл, Маккарти, Бернабеи, Абильгор, Маэда, Форрест, Ролстон

Шахтер: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Козик, Тотовицкий, Крыськив, Джурасек, Топалов, Петряк, Сикан

На ISPORT также будет доступна онлайн трансляция матча Селтик - Шахтер.