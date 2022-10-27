iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нападающий Порту признан игроком недели в Лиге чемпионов

Португальская команда в пятом туре разгромила Брюгге и вышла в плей-офф.
Сегодня, 17:50
Мехди Тареми / Getty Images
Мехди Тареми / Getty Images
0 0 0

Нападающий Порту Мехди Тареми был признан лучшим игроком недели по итогам сыгранных матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Иранский форвард отличился дублем в выездном поединке с Брюгге, что помогло его команде разгромить соперника со счетом 4:0 и выйти в плей-офф турнира.

Читай также: Порту разгромил Брюгге Яремчука и Соболя

В борьбе за звание игрока недели Тареми обошел еще троих авторов дублей в минувшем туре: нападающего ПСЖ Лионеля Месси, форварда Наполи Джованни Симеоне и полузащитника Бенфики Рафу Силву.

Отметим, что автором лучшего гола пятого тура группового раунда Лиги чемпионов был признан Лионель Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов порту Мехди Тареми
0 0 0

Статьи по теме

Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей Лига чемпионов: Расписание и результаты матчей
Лига чемпионов: все участники плей-офф Лига чемпионов: все участники плей-офф
Холанд получил повреждение в матче Лиги чемпионов с Боруссией Д Холанд получил повреждение в матче Лиги чемпионов с Боруссией Д
"Не считаю это провалом": Аллегри отреагировал на вылет Ювентуса из Лиги чемпионов "Не считаю это провалом": Аллегри отреагировал на вылет Ювентуса из Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Барселона - Бавария 0:3 видео голов матча 26.10.2022 Лиги чемпионов
Барселона - Бавария 0:3 видео голов матча 26.10.2022 Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Лига Европы20:15
Динамо уже проигрывает АЕКу: онлайн трансляция матча 27.10.2022 Лиги Европы
НБА20:11
Экс-игрок НБА подписал контракт с китайским клубом, после чего был арестован
Лига Европы19:41
Зинченко пропустит седьмой подряд матч Арсенала
19:38
Ураган уступил Бенфике во втором матче Лиги чемпионов по футзалу
Формула 119:17
Хэмилтон: Не хочу пересмотр итогов сезона-2021 - ущерб уже нанесен
Лига Европы18:55
Ванат, Шепелев и Кабаев выйдут в старте Динамо на матч с АЕКом
Лига Чемпионов18:48
Тренер Спортинга: Мне нравится VAR, потому что он справедливый
Бокс18:32
"Человек слова": Тренер Уайлдера объяснил, почему Фьюри выбрал соперником Чисору
НБА18:04
ЛеБрон повторил свой худший старт сезона в карьере, проиграв первые четыре матча
Лига конференций18:00
Днепр-1 - Аполлон: где смотреть матч 27.10.2022 Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK