Нападающий Порту признан игроком недели в Лиге чемпионов

Португальская команда в пятом туре разгромила Брюгге и вышла в плей-офф.

Нападающий Порту Мехди Тареми был признан лучшим игроком недели по итогам сыгранных матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Иранский форвард отличился дублем в выездном поединке с Брюгге, что помогло его команде разгромить соперника со счетом 4:0 и выйти в плей-офф турнира.

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В борьбе за звание игрока недели Тареми обошел еще троих авторов дублей в минувшем туре: нападающего ПСЖ Лионеля Месси, форварда Наполи Джованни Симеоне и полузащитника Бенфики Рафу Силву.

Отметим, что автором лучшего гола пятого тура группового раунда Лиги чемпионов был признан Лионель Месси.