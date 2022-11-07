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Кампуш: Мы должны показать Баварии, что ПСЖ – одна из лучших команд мира

Представитель парижан ждет встречи с мюнхенской командой.
Сегодня, 16:29
Луиш Кампуш / Getty Images
Луиш Кампуш / Getty Images

Советник ПСЖ по футбольным вопросам Луиш Кампуш высказался о матче с Баварией в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы сыграем против топ-клуба, это большая команда. Гордимся, что оказались здесь.

Теперь мы должны воспользоваться преимуществом того, что сыграем против большого клуба, и показать, что ПСЖ – одна из лучших команд мира сейчас", – сказал Кампуш в интервью Canal+.

Отметим, что первые поединки стадии 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, тогда как ответные матчи состоятся 7-8 и 14-15 февраля.

На ISPORT также доступны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ Луиш Кампуш

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