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Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов

Аргентинец запомнился своим точным выстрелом.
Сегодня, 20:30
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси стал лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов.

На 22-й минуте матча 3-го тура против Бенфики (1:1) аргентинец обводящии ударом с линии штрафной площади поразил ворота соперника.

Отметим, всего на групповой стадии в этом сезоне Месси забил четыре гола и отдал 4 ассиста в пяти матчах турнира.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение о своем будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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