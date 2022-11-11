Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов

Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси стал лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов.

На 22-й минуте матча 3-го тура против Бенфики (1:1) аргентинец обводящии ударом с линии штрафной площади поразил ворота соперника.

🥇 Messi's superb curling effort voted Goal of the Group Stage! 👏👏👏#UCLGOTGS | @heineken pic.twitter.com/uQcsLMO4lk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 11, 2022

Отметим, всего на групповой стадии в этом сезоне Месси забил четыре гола и отдал 4 ассиста в пяти матчах турнира.

Ранее сообщалось, что Месси принял решение о своем будущем.