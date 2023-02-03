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Тренер Баварии подтвердил, что Мане пропустит первый матч с ПСЖ в Лиге чемпионов

Сенегалец не успеет полностью восстановиться к важному противостоянию.
Сегодня, 20:51
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Вингер Баварии Садио Мане не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

30-летний сенегалец еще в начале ноября получил повреждение подколенного сухожилия, из-за чего был вынужден пропустить чемпионат мира-2022, и пока продолжает восстанавливаться от травмы.

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Как подтвердил главный тренер мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн, Мане точно не сыграет в первой встрече с ПСЖ.

"Я ожидаю, что он вернется в середине или конце февраля. Все выглядит хорошо, и он не чувствует боли. Но Садио точно пропустит первый матч против ПСЖ", - приводит слова Нагельсманна Goal.com.

Напомним, что первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией состоится в Париже 14 февраля. Ответный матч будет сыгран в Мюнхене 8 марта.

В нынешнем сезоне Мане успел провести в составе Баварии 23 поединка во всех турнирах, отличившись 11 голами и четырьмя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ПСЖ Садио Мане Юлиан Нагельсманн

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