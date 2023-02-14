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Лидер Милана получил повреждение на тренировке перед матчем против Тоттенхэма

Несмотря на не лучшие новости, ожидается, что игрок начнет встречу с первых минут.
Сегодня, 18:56
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images

Милан впервые с сезона-2013/14 вернулся в плей-офф Лиги чемпионов, где ему предстоит сыграть с английским Тоттенхэмом в рамках 1/8 финала. Однако еще до старта поединка у Стефано Пиоли возникли проблемы.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на Sky Italia, Тео Эрнандес получил повреждение на тренировке, которое могло поставить под удар его нахождение в стартовой одиннадцатке "россонери" на эту игру.

Однако, по информации источника, несмотря на ушиб, 25-летний француз должен будет появиться на поле с первых минут.

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Напомним, что матч Милан - Тоттенхэм состоится во вторник, 14 февраля. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан тоттенхэм Тео Эрнандес

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