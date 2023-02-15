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Милан - Тоттенхэм: Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 14.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 00:43
Милан - Тоттенхэм / Getty Images
Милан - Тоттенхэм / Getty Images

Во вторник, 14 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Милан встречался с Тоттенхэмом. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил атакующий полузащитник "россонери" Браим Диас на 7-й минуте игры.

Малик Тиау забросил мяч на Тео Эрнандеса, который выиграл верховую борьбу и ворвался под углом в штрафную гостей. Француз нанес удар, но попал в штангу. Первым на мяче оказался Диас, который со второй попытки все же отправил мяч (вместе с собой) в ворота "шпор".

В оставшееся время Тоттенхэм попытался возобновить паритет, однако итальянскому клубу удалось сохранить преимущество перед ответной встречей в один мяч.

Вашему вниманию видео всех голов матча Милан - Тоттенхэм в Лиге чемпионов:

Статистика матча Милан - Тоттенхэм 1/8 финала Лиги чемпионов

Милан - Тоттенхэм 1:0
Гол: Диас, 7.

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 8 - 11
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 17 - 13
Атаки: 84 - 134

Милан: Татарушану - Калулу, Кьяер, Тиау - Салемакерс (Мессиас, 77), Крунич, Тонали (Побега, 86), Эрнандес - Диас (де Кетеларе, 77), Жиру, Леау (Ребич, 90+1).

Тоттенхэм: Форстер - Лангле (Дэвис, 81), Дайер, Ромеро - Эмерсон Роял, Скипп, Сарр, Перишич - Кулусевски (Ришарлисон, 70), Кейн, Сон (Данджума, 81).

Предупреждения: Тонали, Эрнандес - Ромеро, Дайер.

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