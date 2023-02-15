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"Я доволен, но второй матч будет сложнее": Пиоли оценил победу Милана над Тоттенхэмом

"Россонери" одержали минимальную победу в первом поединке с лондонцами.
Сегодня, 11:45
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли поделился впечатлениями от победы над Тоттенхэмом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне итальянская команда на своем поле одолела соперника с минимальным перевесом благодаря единственному голу Браима Диаса.

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"Я определенно доволен игрой, но это только первый поединок, и следующий матч, безусловно, будет сложнее.

Подготовиться к этому матчу тактически было не так уж трудно. Рад, как сыграли мои ребята. Мы могли забить второй мяч - у нас были хорошие моменты", - приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Миланом состоится в Лондоне в среду, 8 марта.

На ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Милан - Тоттенхэм (1:0).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Милан тоттенхэм Стефано Пиоли

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