РБ Лейпциг - Манчестер Сити: прогноз на матч 22.02.2023 Лиги чемпионов

Команды встретятся в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В среду, 22 февраля, в Германии состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором РБ Лейпциг будет принимать в гостях Манчестер Сити.

"Горожане" в статусе явного фаворита намерены заработать отличное преимущество перед ответной встречей, а "быки" постараются удивить как своего оппонента, так и весь футбольный мир.

Игра пройдет в Лейпциге на Ред Булл Арене, а стартовый свисток поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Коэффициенты и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити

Согласно с оценками экспертов и аналитиков, английский клуб считается явным фаворитом противостояния. Ожидается, что Ман Сити и победит в первой выездной игре, и выйдет в четвертьфинал еврокубка.

Прогноз букмекеров на матч РБ Лейпциг - Манчестер Сити:

победа РБ Лейпцига - 4,4

ничья - 4,1

победа Манчестер Сити - 1,77

По мнению букмекеров, атака обоих коллективов сможет отличиться. А потому, если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Обе забьют - да" с коэффициентом 1,66.

Можно поверить в результативность Эрлинга Холанда и его одноклубников и поставить на исход "Манчестер Сити забьет в обоих таймах - да" с коэффициентом 2,5.

Статистика противостояния РБ Лейпцига и Манчестер Сити

Так как РБ Лейпциг был основан только в 2009 году, не стоило ожидать на богатую историю противостояния этих двух команд. Но это не значит, что они не могли где-нибудь встретиться.

Свои единственные матчи они провели в 2021 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда команды обменялись домашними победами.

РБ Лейпциг - Манчестер Сити

1 Победы 1

5 Голы 7

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Последняя на данный момент встреча состоялась 7 декабря 2021 года. Немецкий клуб дома обыграл англичан, после чего отправился в Лигу Европы.

РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1

Голы: Собослаи, 24, Силва, 71 - Марез, 76.

РБ Лейпциг: Гулачи - Мукиеле (Хенрихс, 79), Клостерманн (Симакан, 46), Гвардиол, Анхелиньо - Кампль, Лаймер (Адамс, 63), Нкунку, Собослаи, Форсберг (Бробби, 79) - Силва (Мориба, 86).

Манчестер Сити: Стеффен - Уокер, Стоунз, Аке (Диаш, 87), Зинченко - Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне (Палмер, 87) - Марез, Грилиш, Фоден (Стерлинг, 46).

Предупреждения: Кампль, Адамс - Де Брюйне, Стоунз.

Удаление: Уокер (прямая красная).

С момента возобновления немецкой Бундеслиги команду Марко Розе немного штормит. Все началось с ничьей против Баварии (1:1). Далее последовали три победы подряд над Шальке (6:1), Штутгартом (2:1) и Хоффенхаймом (3:1).

Однако в последних двух турах "быки" не сумели обыграть Кельн (0:0), а также уступили неожиданному лидеру чемпионата Униону (1:2).

А вот команда Пепа Гвардиолы подойдет к этой встрече в прекрасном настроении. "Горожане" в принципиальном поединке обыграли Арсенал (3:1), за счет чего смогли сбросить "канониров" с вершины АПЛ.

Эта победа очень поможет Манчестер Сити, так как англичане тоже не могут стабилизировать свои результаты: Каждые две победы клуба сменялись потерей очков.