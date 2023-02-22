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Интер - Порту 1:0: обзор матча и результат игры 22.02.2023

Миланский клуб сумел сделать задел для выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Вчера, 23:54
Интер минимально переиграл Порту / Getty Images
Интер минимально переиграл Порту / Getty Images

В среду, 22 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Интер на своем поле принимал Порту.

В первом тайме команды присматривались друг к другу, понимая ценность любой допущенной ошибки. Интер и Порту старались действовать аккуратно, пытаясь найти различные подходы к воротам друг друга.

Миланский клуб первый получил свой момент, в котором Чахланоглу имел шансы забить, но Диогу Кошта сделал отличный сейв. Порту ответил своим моментом, в котором Груич не переиграл Онану.

Примечательно, что перед перерывом голкипер Интера Андреа Онана вступил в перепалку с Эдином Джеком после грубейшей ошибки от Бастони. Чахланоглу вмешался, чтобы игроки не конфликтовали.

После перерыва португальский клуб создал целый ряд моментов, но пробить камерунского голкипера не сумел.

В концовке встречи полузащитник гостей Отавиу был удален с поля, получив вторую желтую карточку. Интер сумел воспользоваться большинством, забив в концовке. Победным голом отметился Ромелу Лукаку, который был первым на добивании.

Ответная встреча Порту - Интер пройдет 14 марта в Португалии.

Статистика матча Интер - Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов

Интер - Порту 1:0
Гол: Лукаку, 86

Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 1.65
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 17-10
Удары в створ: 4-4 
Фолы: 15-14

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер порту

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