Интер - Порту 1:0: обзор матча и результат игры 22.02.2023
В среду, 22 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Интер на своем поле принимал Порту.
В первом тайме команды присматривались друг к другу, понимая ценность любой допущенной ошибки. Интер и Порту старались действовать аккуратно, пытаясь найти различные подходы к воротам друг друга.
Миланский клуб первый получил свой момент, в котором Чахланоглу имел шансы забить, но Диогу Кошта сделал отличный сейв. Порту ответил своим моментом, в котором Груич не переиграл Онану.
Примечательно, что перед перерывом голкипер Интера Андреа Онана вступил в перепалку с Эдином Джеком после грубейшей ошибки от Бастони. Чахланоглу вмешался, чтобы игроки не конфликтовали.
После перерыва португальский клуб создал целый ряд моментов, но пробить камерунского голкипера не сумел.
В концовке встречи полузащитник гостей Отавиу был удален с поля, получив вторую желтую карточку. Интер сумел воспользоваться большинством, забив в концовке. Победным голом отметился Ромелу Лукаку, который был первым на добивании.
Ответная встреча Порту - Интер пройдет 14 марта в Португалии.
Статистика матча Интер - Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов
Интер - Порту 1:0
Гол: Лукаку, 86
Ожидаемые голы (xG): 1.75 - 1.65
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 17-10
Удары в створ: 4-4
Фолы: 15-14