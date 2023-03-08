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Игрок Челси отдал футболку "маленькому Месси", который расплакался от счастья

Чемпион мира порадовал начинающего стрикера памятным подарком.
Сегодня, 09:23
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Во вторник, 7 марта, Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Боруссию Дортмунд и сумел завоевать путевку в четвертьфинал турнира.

После выездного минимального поражения 0:1 в первой игре английская команда в повторном поединке дома сумела добиться нужного и достаточного для прохода дальше результата, обыграв соперника со счетом 2:0 благодаря голам Рахима Стерлинга и Кая Хаверца с пенальти.

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А сразу после победного матча героем одного трогательного эпизода стал зимний новичок лондонского клуба Энцо Фернандес.

После финального свистка на поле прорвался маленький начинающий стрикер и направился к аргентинскому чемпиону мира. Забавный мальчик в интересной футболке - форме Челси с десятым номером и фамилией "Месси" на спине, правда с одной "с" - хотел просто попросить у Фернандеса его джерси. Полузащитник без проблем согласился, не дал стюардам сразу же вывести с поля маленького поклонника и подарил ему свою игровую футболку, из-за чего тот расплакался.

"Это был очень приятный момент. Он прибежал, обнял меня, попросил у меня футболку, и я дал ее ему. У детей есть что-то особенное, что трогает мое сердце", - сказал после матча Фернандес.

Позже стало известно, кто же был тот маленький болельщик, которого осчастливил подарком полузащитник Челси.

Как сообщает LIG Sport, у него действительно фамилия Меси, а зовут его Бренден, и он албанец. Он является большим фанатом Челси и, в частности, чемпиона мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандеса. У мальчика есть много фото с игроками лондонского клуба, а его мечтой было однажды оказаться на поле и получить футболку.

ligsport.net
ligsport.net

ligsport.net
ligsport.net

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов Челси - Боруссия Дортмунд (2:0).

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