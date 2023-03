Впервые за 17 лет обе миланские команды прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов

По итогам прошедших матчей стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В их числе оказались две итальянские команды: Милан и Интер. Оба коллектива с одинаковым счетом по сумме двух встреч прошли своих оппонентов (1:0 против Тоттенхэма и 1:0 против Порту соответственно).

Как сообщает Opta, это первый случай за последние 17 лет, когда и "россонери", и "нерадзурри" пробились в 1/4 финала.

2 - Inter and Milan are both qualified for the quarter-finals of the Champions League for the first time since 2005/06. Madonnina.