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Впервые за 17 лет обе миланские команды прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Давно уже эти команды, играющие на одном стадионе, не заходили так далеко в еврокубке.
Сегодня, 00:32
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

По итогам прошедших матчей стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В их числе оказались две итальянские команды: Милан и Интер. Оба коллектива с одинаковым счетом по сумме двух встреч прошли своих оппонентов (1:0 против Тоттенхэма и 1:0 против Порту соответственно).

Как сообщает Opta, это первый случай за последние 17 лет, когда и "россонери", и "нерадзурри" пробились в 1/4 финала.

Последний раз такое произошло в сезоне-2005/06, когда Милан в статусе действующего победителя турнира сумел дойти до полуфинала, где уступил будущему обладателю кубка Барселоне (0:1, 0:0). 

Интер в свою очередь остановился на стадии четвертьфинала, где лишь за счет гостевых голов Вильярреал прошел дальше (1:2, 1:0). Лучшим бомбардиром той кампании стал Андрей Шевченко (9 голов).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Милан

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