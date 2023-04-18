"Чудеса иногда случаются": экс-игрок Баварии верит в камбек в матче против Манчестер Сити

Но слишком много факторов должно сойтись.

Бывший игрок Баварии и сборной Германии Лотар Маттеус верит, что камбек Баварии в матче против Манчестер Сити возможен.

Напомним, что немецкая команда проиграла со счетом 3:0 в первоми матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Тем не менее Маттеус уверен, что иногда чудеса случаются, однако слишком много всяких факторов должно совпасть, чтобы это чудо случилось на Альянц Арене.

"Чудеса иногда случаются, почему бы ему не случиться в среду на Альянц Арене? если руководство, игроки и тренер верят в камбэк после 0:3, то и я тоже.

Я часто сталкивался с этим сам как игрок, в том числе играя против Баварии. С Интером мы выиграли в Мюнхене со счетом 2:0, а затем у Баварии в Милане все сложилось хорошо – мы выбыли из турнира со счетом 1:3.

Конечно, у команды Томаса Тухеля все должно совпасть: Зоммер должен поймать каждый мяч, а полевые игроки должны забить много голов даже без девятки", - написал легендарный хавбек для Sky Sports.

Кроме того Маттеус припомнил, что футбольная история знает немало красивых историй про камбеки, как, например, победа Барселоны над ПСЖ после 4:0 или же стамбульское чудо.