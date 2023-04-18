Тухель - о камбэке против Ман Сити: Шансы есть, нужно верить

Главный тренер Баварии Томас Тухель уверен, что его подопечные смогут взять реванш у Манчестер Сити в рамках ответного матча Лиги чемпионов.

"Мы должны идти шаг за шагом. Мы хотим выиграть первый тайм, а потом может случиться всякое. Нужно верить. В то же время верить – это не значит мечтать. Мы отвечаем за свою игру. Шаг за шагом, тайм за таймом.

Конечно, шансы есть. Нам нужен импульс и игра как минимум на уровне первого матча. Нужно, чтобы в важные моменты все складывалось в нашу пользу. В первом матче было не так, нас жестоко наказывали. Все мы знаем, какая задача нас ждет, что она чрезвычайно трудна.

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Завтра нам предстоит покорить гору. Мы верим в себя, но не хотим мечтать. Все в наших руках, мы должны выложиться на полную. Будем бороться до конца", – сказал Тухель в интервью Bayern&Germany.

Напомним, первый матч команд завершился разгромной победой английского клуба со счетом 3:0.